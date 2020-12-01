Организаторы боя Тайсон - Джонс назвали гонорары боксёров

Боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс заработали по 1 млн долларов за бой, который состоялся 28 ноября в Лас-Вегасе. Выставочный поединок завершился вничью.

В названную сумму не включён заработок от продаж платных трансляций, а также доходы от рекламы. Ранее сообщалось, что Тайсон заработает примерно 10 млн долларов, а Джонс — 3 млн.

Тайсон и Джонс провели все восемь раундов боя. Судьи присудили ничью, с чем не согласился Майк. После поединка он заявил, что должен был одержать победу по очкам.