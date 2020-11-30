Травма Дзюбы несерьёзная, он сыграет с "Брюгге"

32-летний нападающий "Зенита" Артём Дзюба сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против "Брюгге". Капитан команды во вторник отправится в Бельгию, сообщает "СЭ".

В матче чемпионата России против "Арсенала" в субботу Дзюба был заменён на 90-й минуте. Обследование не выявило серьёзных проблем у нападающего.

Кроме того, в матче с "Брюгге" смогут принять участие защитники Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Дуглас Сантос, которые не играли в Туле.

Даниил Круговой и Магомедо Оздоев, вероятнее всего, не смогут помочь команде.

"Зениту" в матче с "Брюгге" нужна только победа. Другой результат встречи будет означать завершение борьбы за еврокубковую весну.