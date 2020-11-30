Матч 6-го тура Лиги чемпионов "Зенит" — "Боруссия" (Дортмунд) пройдёт в присутствии зрителей. Для этой игры сделано исключение, сообщает пресс-служба питерской команды.
В Санкт-Петербурге запрещены мероприятия со зрителями, но болельщики смогут посетить игру, согласно квоте УЕФА.
"Принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА", — говорится в заявлении клуба.
Вместе с тем матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" — "Урал" пройдёт при пустых трибунах "в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга".
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