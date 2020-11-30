Матч "Зенит" - "Боруссия" пройдёт со зрителями несмотря на запрет

Матч 6-го тура Лиги чемпионов "Зенит" — "Боруссия" (Дортмунд) пройдёт в присутствии зрителей. Для этой игры сделано исключение, сообщает пресс-служба питерской команды.

В Санкт-Петербурге запрещены мероприятия со зрителями, но болельщики смогут посетить игру, согласно квоте УЕФА.

"Принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА", — говорится в заявлении клуба.

Вместе с тем матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" — "Урал" пройдёт при пустых трибунах "в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга".