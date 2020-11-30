Основной состав "Тамбова" не выйдет на матч со "Спартаком"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что игроки основного состава по-прежнему намерены бойкотировать игру 17-го тура РПЛ против "Спартака". Матч должен состояться 5 декабря в Москве.

Худяков отметил, что сделает всё для того, чтобы игра состоялась, но не может гарантировать наличие основных футболистов. По его словам, руководство Тамбовской области так и не вышло на связь с клубом.

"Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьёзно… Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно", — приводит "Чемпионат" слова Худякова.

"Тамбов" потерпел четыре поражения подряд в чемпионате России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.