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Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе

Спорт » Командные виды » Футбол

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть изменён. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более восьми легионеров, но одновременно выпускать всех на поле.

Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе

По словам Матыцина, на мысли об изменении лимита приводят результаты российских клубов в еврокубках и сборной России. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды из России не одержали пока ни одной победы, в Лиге наций сборная не смогла выйти в дивизион А.

"Наверное, есть смысл задуматься о формате лимита. Надо понять, какова роль клубного футбола в успехах нашей сборной, они должны быть взаимосвязаны. К сожалению, такой корреляции я не вижу", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Лимит на легионеров в футболе был введен в 2005 году. Ранее команды могли выпускать на поле одновременно не более пяти, семи или шести иностранных футболистов.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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