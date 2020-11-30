Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе может быть изменён. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более восьми легионеров, но одновременно выпускать всех на поле.

По словам Матыцина, на мысли об изменении лимита приводят результаты российских клубов в еврокубках и сборной России. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды из России не одержали пока ни одной победы, в Лиге наций сборная не смогла выйти в дивизион А.

"Наверное, есть смысл задуматься о формате лимита. Надо понять, какова роль клубного футбола в успехах нашей сборной, они должны быть взаимосвязаны. К сожалению, такой корреляции я не вижу", — приводит ТАСС слова Матыцина.

Лимит на легионеров в футболе был введен в 2005 году. Ранее команды могли выпускать на поле одновременно не более пяти, семи или шести иностранных футболистов.