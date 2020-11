Грожан влетел в ограждение на скорости 221 км/ч

Гонщик команды "Хаас" Ромен Грожан на "Гран-при Бахрейна" влетел в ограждение, в результате чего его болид загорелся, а он сам получил ожоги рук. Перед аварией французский пилот зацепил машину пилота "Альфа Таури" Даниила Квята.

Как сообщает Motorsport-Total, во время аварии Грожан набрал скорость 221 км/ч, а перегрузка составила 53G. Это значение в десятки раз превышает перегрузку пилотов во время авиаперелётов.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain

We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw