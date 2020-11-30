Майк Тайсон заявил о проведении ещё одного боя

Американский боксёр Майк Тайсон заявил, что ещё раз выйдет на ринг. В субботу он провёл первый за 15 лет поединок.

Тайсон вышел против Роя Джонса. Бой проходил по особому регламенту и продлился все восемь раундов. Арбитры присудили ничью в этом поединке. "Железный Майк" заявил, что рад отсутствию нокаута.

"Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я всё мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою", — приводит BoxingScene слова Тайсона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести реванш Майка Тайсона и Роя Джонса в Грозном.