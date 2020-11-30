Губерниев рассказал о низких рейтингах лыжных гонок и высоких биатлона

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что у лыжных гонок низкие рейтинги несмотря на успехи команды. На первом этапе Кубка мира в Руке лыжники завоевали три награды.

По словам Губерниева, лыжные гонки уступают биатлону, где наград на первом этапе в Контиолахти наград у россиян не было. Комментатор пообещал повысить рейтинги лыжных гонок своим присутствием.

"Буду комментировать лыжи в свободное от биатлонах время, и рейтинги вырастут! Но боюсь представить, как вырастут рейтинги биатлона, когда наши начнут за медали бороться", — написал Губерниев в Telegram.

Также комментатор отметил, что лыжные гонки зрители смотрят только с привязкой к биатлонным.

Ранее между главой ФЛГР Еленой Вяльбе и Губерниев возник конфликт. Руководитель российских лыжников заявила, что не хочет, чтобы комментатор работал на гонках её команды.