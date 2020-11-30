Гараничев не вернётся в сборную России на второй этап Кубка мира

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский рассказал о ситуации с Евгением Гараничевым, который покинул расположение команды. Ранее он был отстранён от первого этапа в Контиолахти из-за того, что находился в одном номере с Антоном Бабиковым.

Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Гараничев должен был оставаться на карантине до 5 декабря, но финские власти разрешили ему покинуть страну.

По словам Польховского, Гараничеву не было смысла оставаться в Финляндии. Было решено, что он отправится в Россию, где будет готовиться к третьему и четвёртому этапу в австрийском Хохфильцене.

"Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии", — приводит ТАСС слова Польховского.

Также главный тренер сообщил, что Гараничев будет находиться в Тюмени. Этап в Хохфильцене начнётся 11 декfбря.

Вместе с тем, Бабиков сможет выступать за сборную уже в Контиолахти. Для этого ему нужно 1 декабря сдать отрицательный тест на COVID-19.