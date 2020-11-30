Серия биатлонной сборной России без медалей достигла 21 гонки

Биатлонная сборная России не смогла завоевать медалей на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучший результат показал Александр Логинов - десятое место в индивидуальной гонке.

Таким образом, серия без медалей сборной России достигла 21 гонки. В последний раз Логинов завоевал медаль на чемпионате мира-2020 - бронза в гонке преследования. Это третий худший результат в истории команды.

В 2016 году сборная России не брала медалей 25 гонок подряд.

В сезоне-2019/20 россияне завершили 28 стартов без медалей.

Второй этап Кубка мира состоится также в Контиолахти. С 3 по 5 декабря состоятся спринт, гонки преследования и эстафеты.