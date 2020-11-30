Биатлонная сборная России не смогла завоевать медалей на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучший результат показал Александр Логинов - десятое место в индивидуальной гонке.
Таким образом, серия без медалей сборной России достигла 21 гонки. В последний раз Логинов завоевал медаль на чемпионате мира-2020 - бронза в гонке преследования. Это третий худший результат в истории команды.
Второй этап Кубка мира состоится также в Контиолахти. С 3 по 5 декабря состоятся спринт, гонки преследования и эстафеты.
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