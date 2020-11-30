Кадыров хочет провести ещё один бой Тайсона и Джонса в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы организовать ещё один бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Поединок в Лос-Анджелесе продлился все восемь раундов и завершился вничью.

Кадыров отметил, что возраст не помеха хорошему бою и проявлению настоящего уровня мастерства. Глава республики отметил, что болельщики соскучились по таким боям.

"Два великих боксера полностью оправдали наши надежды. На самом деле я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила. Это справедливый итог", — заявил Кадыров в Instagram.

Глава Чечни отметил, что Тайсону и Джонсу необходимо провести ещё один поединок, но теперь в Грозном.

"Нашему брату Майку обязательно надо провести ещё один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном", — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Тайсон за бой заработал 10 млн долларов, а Джонс получит 3 млн.