Глава UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время проведёт встречу с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Переговоры запланированы в Абу-Даби.
По словам Уайта, он уверен в возвращении Хабиба в октагон. Россиянин после победы над Джастин Гэтжи объявил о завершении карьеры из-за того, что обещал матери больше не выступать.
Уайт считает, что сможет уговорить Нурмагомедова провести ещё один бой ради счёта 30:0. На данный момент в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках.
"Мы встретимся скоро в Абу-Даби. Я верю, что он вернется ради 30 побед, пусть он и ничего подобного не говорил", — приводит The Sports Rush слова Уайта.
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