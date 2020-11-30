Глава UFC подтвердил переговоры о возвращении Хабиба

Глава UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время проведёт встречу с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Переговоры запланированы в Абу-Даби.

По словам Уайта, он уверен в возвращении Хабиба в октагон. Россиянин после победы над Джастин Гэтжи объявил о завершении карьеры из-за того, что обещал матери больше не выступать.

Уайт считает, что сможет уговорить Нурмагомедова провести ещё один бой ради счёта 30:0. На данный момент в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках.