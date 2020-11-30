Лыжницы из Швеции Майя Дальквист и Линн Сван рассказали об инциденте во время гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. После столкновения со шведками упала россиянка Наталья Непряева. Из-за этого спортсменка финишировала только на десятом месте.
Дальквист и Сван обвинили в произошедшем свою соотечественницу Эббу Андерссон. Лыжницы считают, что их напарница не должна была так себя вести, а могла работать на команду.
"Это была Эбба, и такого не должно больше происходить. Несколько шведок борются за медали, но мы не помогаем друг другу, а уничтожаем. Этого можно было избежать, и я очень зла", — приводит Expressen слова Сван.
Дальквист отметила, что из-за столкновения с Андрессон упала в канаву и подумала, что всё сломала. Майя удивилась тому, что лыжи остались целыми.
Сама Андрессон отрицает все обвинения и заявляет, что действовала по ситуации.
"Набрав большую скорость, я была вынуждена соскочить с трассы, чтобы не наехать на русскую. Не думаю, что сделала что-то не так", — заявила она.
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