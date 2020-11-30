Клебо может пропустить лыжные гонки в Давосе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что может пропустить этап Кубка мира в Давосе. Лидер общего зачёта опасается заразиться коронавирусом.

По словам Клебо, после соревнований в финской Руке, он вернётся домой и совместно с тренерами примет решение, в каких гонках необходимо участвовать. В Давосе соревнования состоятся с 12 по 13 декабря.

"Выступления — это определённый риск. Доберусь до дома, потрачу пару дней на тест и приму решение. Этап в Давосе привлекательный, но пока не знаю, как туда добираться", — приводит NRK слова Клебо.

Кроме Клебо, сомнения в необходимости этапа в Давосе высказал Эмиль Иверсен. Он отметил, что не поедет не только на швейцарские гонки, но может остаться дома и на "Тур де Ски".

"Думаю, мы можем использовать эту зиму для того, чтобы сосредоточиться на тренировках", — заявил Иверсен.

Ранее норвежцы отменили этап Кубка мира в Осло. Гонки должны были состояться после этапа в Руке, но вместо этого там пройдут внутренние соревнования.

Клебо на первом этапе набрал 296 очков, выиграв гонки индивидуальную гонку и гонку преследования. В спринте он был вторым.

Российский лыжник Александр Большунов идёт на второй строчке в общем зачёте с 257 очками. В спринте он был четвёртым, в индивидуальной гонке — третьим, а в преследовании поднялся на второе место.