Нурмагомедов рассказал, как он поддерживает хорошее настроение

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как поддерживать хорошее настроение.

Ранее чемпион UFC уже говорил, что он сохраняет позитивное мышление благодаря тренировкам.

Нурмагомедов не стал отступать от своих и посоветовал тренироваться для улучшения настроения.