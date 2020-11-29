Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, как поддерживать хорошее настроение.
Ранее чемпион UFC уже говорил, что он сохраняет позитивное мышление благодаря тренировкам.
Нурмагомедов не стал отступать от своих и посоветовал тренироваться для улучшения настроения.
"Если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал. Хорошо поборолись с утра", — написал боец в Instagram.
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