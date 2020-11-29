Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис заявил, что готов вернуться в бокс.

Однако для этого спортсмену нужен "правильный противник". Напомним, 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

"Я вернулся к истории того, почему боксеры обычно возвращались из отставки. Большинство — потому что у них просто не было выбора. А у фанатов, тем временем, формируются ожидания: "Когда ты дерешся? С кем?". Так что, я хотел держаться от этого подальше. Но если будет правильный вариант, я готов вернуться. Ходят разговоры, что со мной хочет драться Риддик Боу. Так что, незаконченные дела еще есть", — отметил Льюис.