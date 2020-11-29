В клинике доктора Леопольда Луке, который являлся лечащим врачом Диего Марадоны, проходят обыски.
Правоохранители подозревают, что врач мог отказать своему пациенту в необходимой медицинской помощи, а это повлекло его смерть. Сейчас эксперты изучают историю болезни футболиста, а также лекарства, которые были ему прописаны после операции по удалению субдуральной гематомы на голове.
Также полиция проверяет медсестру Даяну Гиселу Мадрид, которая следила за состоянием Марадоны в последние дни его жизни.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?