Пилот "Формулы-1" команды "Альфа Таури" Даниил Квят заявил, что ведёт переговоры с другими командами.

"Независимо от того, что решат другие люди, я буду решать, что делать со своей жизнью и карьерой после гонки в Абу-Даби. Так что да, я общаюсь с людьми, и мой менеджер Николя Тодт также на связи, так что у меня могут быть интересные варианты на будущее. Я сказал, что у меня есть варианты, и один из них — провести следующий год в отпуске. Просто чтобы насладиться другими вещами, которые мне недоступны в "Формуле-1". Я просто не знаю сейчас, что буду делать в следующем году", — пояснил пилот.