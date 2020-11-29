Тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что приход Романа Абрамовича полностью изменил его карьеру.

"Как тренер и игрок, который принимал участие во многих матчах, могу сказать Абрамовичу только огромное спасибо, потому что ничего из того, что было достигнуто в его эпоху, не могло быть достигнуто без него или его поддержки", — отметил спортсмен.

"Наши отношения всегда были профессиональными. Я всегда чувствовал его поддержку, независимо от того, рядом он или нет. Это восхищает всех. Сейчас мне как тренеру важно чувствовать эту поддержку. Мне не нужны какие-то более близкие отношения", — добавил тренер.