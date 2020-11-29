Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на оскорбления болельщиков ЦСКА, которые называли его физруком.

Спортивный наставник спокойно отнесся к таким выпадам в его сторону и не усмотрел в этом ничего оскорбительного.

"Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне. Честно говоря, я спокойно отнёсся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали", — отметил Черчесов.