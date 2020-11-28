Червиченко назвал "Зенит" "неинтересной" командой

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал матч "Зенит" — "Арсенал", который закончился ничьей.

"Справедливо, что "Зенит" не идет первым с солидным запасом. Это скучная и неинтересная команда, это не лидер нынешнего чемпионата России", — отметил Червиченко.

Напомним, во время матча серьёзно травмировал паховую область Артём Дзюба. Он досрочно ушёл с поля.