Дзюба получил травму паха в Туле

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба покинул поле во время игры с "Арсеналом" из-за серьёзной травмы паха.

Футболист пожаловался на сильную боль и еле дошёл до скамьи запасных, держась за пах.

Пользователи соцсетей неадекватно восприняли эту информацию, припомнив игроку интимное видео, которое было слито в свободный доступ несколько недель назад.

Напомним, матч с "Арсеналом" стал первой игрой после грандиозного скандала, на которой Дзюба играл в качестве капитана команды.