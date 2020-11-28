Если поединок с Майком Тайсоном пройдёт нормально, то следующим соперником Роя Джонса-младшего станет боец — экс-чемпион UFC Андерсон Силва.

"Рой Джонс сказал, что, если его поединок с Тайсоном пройдёт нормально, он почти наверняка встретится с Андерсоном Силвой в боксёрском поединке", — написал в Twitter обозреватель Дэймон Мартин.