Если поединок с Майком Тайсоном пройдёт нормально, то следующим соперником Роя Джонса-младшего станет боец — экс-чемпион UFC Андерсон Силва.
"Рой Джонс сказал, что, если его поединок с Тайсоном пройдёт нормально, он почти наверняка встретится с Андерсоном Силвой в боксёрском поединке", — написал в Twitter обозреватель Дэймон Мартин.
Напомним, бой Джонса и Тайсона запланирован на 29 ноября.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.