Легендарный боксёр Леннокс Льюис оценил шансы Роя Джонса и Майка Тайсона в поединке против друг друга.

Он считает, что, если Тайсон "не догонит" Джонса на ринге, то зрители увидят хороший бой.

"Необходимо понять, кто такой Джонс. Когда Рой ещё выступал, он был одним из самых быстрых бойцов. Джонс умеет двигаться по рингу, он не будет лёгкой целью. Джонс выступал со мной на одной Олимпиаде. Он дрался там как раз перед моим боем. Его корейский соперник, если правильно помню, не хотел покидать ринг, так что мне пришлось ждать. Знаю Роя очень давно. Он быстр, и он не собирается пропускать удары. Уверен, ринг будет большим. Так что, если Тайсон его не догонит, увидим хороший бой", — пояснил Льюис.