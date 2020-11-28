Кустурица не захотел снимать фильм о Роналду

Режиссёр Эмир Кустурица, снявший фильм "Марадона" о легендарном аргентинском футболисте, рассказал, почему отказался снимать картину о Криштиану Роналду.

По его словам, он больше не планирует снимать фильмы о футболистах, поскольку им нечего рассказать.