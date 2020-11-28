Режиссёр Эмир Кустурица, снявший фильм "Марадона" о легендарном аргентинском футболисте, рассказал, почему отказался снимать картину о Криштиану Роналду.
По его словам, он больше не планирует снимать фильмы о футболистах, поскольку им нечего рассказать.
"Ни о каком футболисте не буду делать фильм. Что я могу рассказать о Криштиану Роналду? Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может вам рассказать? Ничего", — отметил Кустурица.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.