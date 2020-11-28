Ранее Хабиб Нурмагомедов анонсировал встречу с главой UFC Даной Уайтом.

Боец сообщил, что встреча будет носить деловой характер.

"Да, я хочу увидеться с Даной Уайтом — встречи с ним всегда проходят интересно. Посмотрим. Похоже, у него есть кое-что для меня, у меня тоже есть кое-что для него — мы это обсудим. Нас ждёт большой разговор", — пояснил Нурмагомедов.