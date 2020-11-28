Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые рассказала о своей личной жизни в соцсети.
Спортсменка призналась, что сейчас в её жизни нет любимого человека, поэтому она чувствует себя "не очень хорошо".
"Без любви нет счастья, вдохновения, желания. Забота, понимание — это всё об этом. Любовь — это энергия. Да, я одна. Но ощущаю себя хорошо. У меня есть друзья, лучшие подруги, семья, поэтому я не обделена любовью. Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной — тоже неплохо", — пояснила Туктамышева.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.