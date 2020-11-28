Туктамышева впервые рассказала о личной жизни

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые рассказала о своей личной жизни в соцсети.

Спортсменка призналась, что сейчас в её жизни нет любимого человека, поэтому она чувствует себя "не очень хорошо".