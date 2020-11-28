Футболист Денис Глушаков рассказал о разводе с женой, который обернулся скандалом. По его словам, против него была организована PR-компания.

"В моём случае была спланированная PR-кампания. Уже неоднократно рассказывал про свою историю. С одной стороны, люди хотели заработать на моём контракте, а всё шло не по их плану. С другой — хотели заработать на моём разводе. Всё сошлось, включилась медийная артиллерия, и из меня сделали монстра в глазах общества. Хотя совсем недавно те же люди были готовы носить меня на руках", — объяснил спортсмен.