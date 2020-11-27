Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт снова выйдет на футбольное поле в официальном матче. 38-летний игрок станет футболистом испанской "Мурсии" и сыграет в первом раунде Кубка короля против "Леванте".
По сообщению "Мурсии", в ближайшие недели Лескотт официально будет представлен публике.
Защитник объявил о завершении карьеры в 2017 году после выступлений за "Сандерленд". Лескотт известен по выступлениям за "Манчестер Сити", с которым завоевал все английские трофеи.
В составе сборной Англии Лескотт провёл 26 матчей, забив один гол на Евро-2012.
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