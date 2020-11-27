FARE пожаловалась в УЕФА на ЦСКА из-за оскорблений Черчесова

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) направила жалобу в УЕФА на болельщиков ЦСКА. Фанаты армейцев во время матча Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:0) выкрикивали оскорбительные речёвки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В FARE отметили, что фанаты ЦСКА позволили себе гомофобные кричалки в отношении тренера. В организации считают это одной из форм дискриминации, сообщает "Чемпионат".

Задача FARE — борьба с проявлениями дискриминации на стадионах. Организация отслеживает такие случаи на каждом из матчей и сигнализирует о них УЕФА. На основании жалобы Союз может открыть дело против клуба или сборной.

В FARE заявили, что стадион ЦСКА могут закрыть на следующую игру из-за кричалок фанатов. Дело может быть рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА.