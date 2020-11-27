Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) направила жалобу в УЕФА на болельщиков ЦСКА. Фанаты армейцев во время матча Лиги Европы против "Фейеноорда" (0:0) выкрикивали оскорбительные речёвки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
В FARE отметили, что фанаты ЦСКА позволили себе гомофобные кричалки в отношении тренера. В организации считают это одной из форм дискриминации, сообщает "Чемпионат".
Задача FARE — борьба с проявлениями дискриминации на стадионах. Организация отслеживает такие случаи на каждом из матчей и сигнализирует о них УЕФА. На основании жалобы Союз может открыть дело против клуба или сборной.
В FARE заявили, что стадион ЦСКА могут закрыть на следующую игру из-за кричалок фанатов. Дело может быть рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА.
"Статья 14 DR УЕФА предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение", — говорится в заявлении FARE.
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?