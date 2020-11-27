Аргентинские клубы разыграют Кубок Диего Марадоны

Аргентинская футбольная лига приняла решение переименовать собственный Кубок в честь Диего Марадоны. 25 ноября легендарный футболист умер в результате остановки сердца.

Официально турнир будет носить название Copa Diego Armando Maradona. В этом году Кубок лиги в Аргентине проводится впервые.

Турнир был задуман как временная замена матчам чемпионата, которые откладывались из-за пандемии коронавируса. Стартовал Кубок в октябре, а финал турнира состоится 17 января 2021 года.

Участие в Кубке Марадоны принимают 24 команды высшего дивизиона аргентинского чемпионата. На первом этапе клубы разбиты на шесть групп. По две команды из каждого квартета выйдут в следующий раунд.

На втором этапе 12 команд будут разделены на две группы, в каждой из которых пройдёт турнир в один круг. В финал выйдут победители групп. Обладатель Кубка Марадоны выйдет в Кубок Либертадорес сезона-2021.