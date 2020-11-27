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Фанаты ЦСКА выкрикивали оскорбления в адрес Черчесова

Спорт » Командные виды » Футбол

Болельщики ЦСКА во время матча Лиги Европы против "Фейеноорда" оскорбили главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Игра состоялась в четверг в Москве и завершилась вничью 0:0.

Фанаты использовали несколько кричалок, самая цензурная из которых:

"Оле, ола, усатая свинья".

Видео с фанатской трибуны было опубликовано на одном из ресурсов фанатов ЦСКА.

Так болельщики отреагировали на конфликт между Черчесовым и нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым. Тренер раскритиковал футболиста в одном из интервью, после чего армейский клуб опубликовал жёсткий ответ на официальном сайте.

В заявлении ЦСКА говорилось, что тренер должен взять вину за поражение сборной на себя, и он не должен позволять себе критических высказываний о футболистах.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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