Черышев в "Валенсии" сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер "Валенсии" Хави Гарсия сообщил, что полузащитник Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Россиянин не сможет выйти на поле в матче "летучих мышей" против мадридского "Атлетико".

Черышев в начале ноября принял участие в двух матчах "Валенсии", после чего три раза выходил на поле в составе сборной России. После возвращения из национальной команды полузащитник провёл 58 минут во встрече против "Алавеса".

Ранее сообщалось, что Черышев в зимнее трансферное окно может покинуть "Валенсию". Одним из претендентов на игрока называют "Зенит".