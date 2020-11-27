Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 17-й результат во время практики на трассе в Бахрейне. От лидера россиянин отстал на 1,987 секунды. Его партнёр по команде Пьер Гасли показал пятый результат.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат. Второе время у пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса, третье - у мексиканца Серхио Переса из "Рейсиг Поинт".
Вторая тренировка состоится сегодня, третья - в субботу.
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