Квят показал 17-й результат в первой практике "Гран-при Бахрейна"

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 17-й результат во время практики на трассе в Бахрейне. От лидера россиянин отстал на 1,987 секунды. Его партнёр по команде Пьер Гасли показал пятый результат.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат. Второе время у пилота "Мерседеса" Валттери Боттаса, третье - у мексиканца Серхио Переса из "Рейсиг Поинт".

Вторая тренировка состоится сегодня, третья - в субботу.