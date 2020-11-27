Российский лыжник Александр Большунов не смог стартовать с медалью на старте Кубка мира. Он занял четвёртое место в финале спринта классическим ходом в финской Руке.
Весь пьедестал в этой гонке заняли норвежцы - Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.
Ранее в финал не смог пробиться россиянин Глеб Ретивых. Остальные представители команды не прошли далее четвертьфинала.
28 ноября этап Кубка мира в Руке продолжится гонками с раздельным стартом. Женская разделка начнётся в 11.40, мужская - в 14.40.
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