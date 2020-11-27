Большунов остановился в шаге от медали на старте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов не смог стартовать с медалью на старте Кубка мира. Он занял четвёртое место в финале спринта классическим ходом в финской Руке.

Весь пьедестал в этой гонке заняли норвежцы - Эрик Валнес, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Финал спринта в Руке

Эрик Валнес (Норвегия) - 2:29,56. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +0,61. Эмиль Иверсен (Норвегия) +4,09. Александр Большунов (Россия) +6,34. Ховард Таугбель (Норвегия) +15,50. Йовиан Хедигер (Швейцария) +19,61.

Ранее в финал не смог пробиться россиянин Глеб Ретивых. Остальные представители команды не прошли далее четвертьфинала.

28 ноября этап Кубка мира в Руке продолжится гонками с раздельным стартом. Женская разделка начнётся в 11.40, мужская - в 14.40.