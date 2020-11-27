Большунов и четыре норвежца вышли в финал спринта в Руке

Российский лыжник Александр Большунов вышел в финал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке. В полуфиналах обладатель Большого хрустального глобуса показал третье время.

Глеб Ретивых остановился в шаге от финала, показав седьмое время.

В четвертьфинал спринта вышли Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Алексей Червоткин не прошли квалификацию.

Финал спринта в Руке

Кроме Большунова в финал вышли четыре норвежских лыжника и один швейцарский: