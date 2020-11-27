Российский лыжник Александр Большунов вышел в финал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке. В полуфиналах обладатель Большого хрустального глобуса показал третье время.
Глеб Ретивых остановился в шаге от финала, показав седьмое время.
В четвертьфинал спринта вышли Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Алексей Червоткин не прошли квалификацию.
Кроме Большунова в финал вышли четыре норвежских лыжника и один швейцарский:
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