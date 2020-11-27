Российские лыжницы не смогли пробиться в финал спринта классическим ходом на старте Кубка мира. Гонки проходят в финской Руке.
Наталья Непряева заняла пятое место в своём полуфинальном забеге и не вышла в решающий спринт.
Юлия Ступак и Татьяна Сорина завершили выступления в четвертьфинале.
Четверо россиянок не смогли пройти квалификацию спринта — Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Христина Мацокина.
Финал первой гонки Кубка мира будет шведско-норвежским:
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