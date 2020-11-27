Российские лыжницы остались без наград на старте Кубка мира

Российские лыжницы не смогли пробиться в финал спринта классическим ходом на старте Кубка мира. Гонки проходят в финской Руке.

Наталья Непряева заняла пятое место в своём полуфинальном забеге и не вышла в решающий спринт.

Юлия Ступак и Татьяна Сорина завершили выступления в четвертьфинале.

Четверо россиянок не смогли пройти квалификацию спринта — Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Христина Мацокина.

Финал первой гонки Кубка мира будет шведско-норвежским: