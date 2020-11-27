Авербух рассказал о новой программе Загитовой

Хореограф Илья Авербух подтвердил информацию о том, что ставит новую программу олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Спортсменка, пропускающая сезон, покажет выступление в рамках шоу "Ледниковый период".

"Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках "Ледникового периода", — приводит слова Авербуха "Р-Спорт".

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Загитова показала свою новую программу. Девушка опубликовала видео проката в Instagram.

Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ранее программы ей ставил хореограф Даниил Глейхенгауз.