Хореограф Илья Авербух подтвердил информацию о том, что ставит новую программу олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Спортсменка, пропускающая сезон, покажет выступление в рамках шоу "Ледниковый период".
"Да, мы вместе ставим программу, которая будет показана в рамках "Ледникового периода", — приводит слова Авербуха "Р-Спорт".
Ранее "Правда. Ру" сообщала, что Загитова показала свою новую программу. Девушка опубликовала видео проката в Instagram.
Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Ранее программы ей ставил хореограф Даниил Глейхенгауз.
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