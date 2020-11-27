Тест на антитела к COVID-19 российского биатлониста Антона Бабикова дал отрицательный результат. Это означает, что тест спортсмена на коронавирус, который он сдал позавчера, мог быть ошибочным.
Бабиков сдал положительный тест и был отстранён от соревнований в Контиолахти. До этого четыре теста были отрицательными. Также существует вероятность, что Бабиков заразился коронавирусом только что.
"У него есть шанс выступить в Контиолахти. Если, конечно, ему сделают новый тест", — заявил комментатор "Матч ТВ" Илья Трифанов.
Вместе с Бабиковым от соревнований был отстранён Евгений Гараничев. Его результат был отрицательным, но этот спортсмен проживал в одном номере с Бабиковым.
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