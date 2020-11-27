Большунов занял пятое место в квалификации спринта в Руке

Шестеро российских лыжников прошли квалификацию спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Лучший результат показал Александр Большунов — пятое место.

Первое время — у норвежца Йохеннеса Клебо, вторым стал его соотечественник — Эрик Вальнес, третью строчку занимает Йони Мяки из Финляндии.

Результаты россиян

В четвертьфинал спринта вышли:

Александр Большунов (5 место, 2.37,49);

Глеб Ретивых (8, 2.40,81);

Илья Семиков (17, 2.41,95);

Иван Якимушкин (19, 2.42,68);

Евгений Белов (24, 2.43,24);

Андрей Мельниченко (25, 2.43,45).

Не смогли пройти отборочный этап Ермил Вокулев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин.