Шестеро российских лыжников прошли квалификацию спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Лучший результат показал Александр Большунов — пятое место.
Первое время — у норвежца Йохеннеса Клебо, вторым стал его соотечественник — Эрик Вальнес, третью строчку занимает Йони Мяки из Финляндии.
В четвертьфинал спринта вышли:
Не смогли пройти отборочный этап Ермил Вокулев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин.
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