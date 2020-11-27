Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала серебро на этапе Кубка мира в латвийском городе Сигулда. От победительницы россиянка отстала на 0,65 секунды.
Первое место заняла австрийка Янин Флок, третьей стала голландка Кимберли Бос.
Россиянка Юлия Канакина финишировала девятой, Алёна Фролова заняла 15-е место.
Ранее Никитина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, серебро и бронзу чемпионата мира и бронзу Олимпийских игр в Сочи.
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