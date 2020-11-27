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Скелетонистка Никитина взяла серебро на этапе Кубка мира в Сигулде

Спорт

Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала серебро на этапе Кубка мира в латвийском городе Сигулда. От победительницы россиянка отстала на 0,65 секунды.

Первое место заняла австрийка Янин Флок, третьей стала голландка Кимберли Бос.

Россиянка Юлия Канакина финишировала девятой, Алёна Фролова заняла 15-е место.

  1. Янин Флок — 1 минута 42,93 секунды.
  2. Елена Никитина — +0,65 секунды.
  3. Кимберли Бос — +0,80 секунды.

Ранее Никитина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, серебро и бронзу чемпионата мира и бронзу Олимпийских игр в Сочи.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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