Загитова показала свою новую программу

Российская фигуристка Алина Загитова показала отрывок своей новой программы. Олимпийская чемпионка опубликовала видео в Instagram.

Загитова показала программу на фоне декораций шоу "Ледниковый период". Вероятно, фигуристка покажет выступление в финале передачи.

"Будет что-то интересное", — подписала ролик Загитова.

Фанаты спортсменки с воодушевлением восприняли информацию о том, что Алина готовит новую программу. Также болельщикам понравилось, что Загитова сотрудничает с хореографом Ильёй Авебрухом.

"Какое счастье видеть Алину на льду! С нетерпением ждем суперсюрприза!", — написала одна из болельщиц.

Видео отрывка новой программы Загитовой можно посмотреть в её аккаунте в Instagram.