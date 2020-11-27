Российская фигуристка Алина Загитова показала отрывок своей новой программы. Олимпийская чемпионка опубликовала видео в Instagram.
Загитова показала программу на фоне декораций шоу "Ледниковый период". Вероятно, фигуристка покажет выступление в финале передачи.
"Будет что-то интересное", — подписала ролик Загитова.
Фанаты спортсменки с воодушевлением восприняли информацию о том, что Алина готовит новую программу. Также болельщикам понравилось, что Загитова сотрудничает с хореографом Ильёй Авебрухом.
"Какое счастье видеть Алину на льду! С нетерпением ждем суперсюрприза!", — написала одна из болельщиц.
Видео отрывка новой программы Загитовой можно посмотреть в её аккаунте в Instagram.
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