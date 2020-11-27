Определились номера российских лыжников на спринт в Руке

Стали известны стартовые номера российских лыжников на спринтерские гонки первого этапа Кубка мира в финском Руке. Квалификация спринта классическим стилем начнётся в 12.30 по московскому времени.

Спринтерские финалы начнутся в 14.30. Гонки можно увидеть на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.

Старт-лист мужского спринта

1. Федерико Пеллегрино (Италия).

2. Иван Якимушкин (Россия).

5. Глеб Ретивых (Россия).

7. Эмиль Иверсен (Норвегия).

10. Александр Большунов (Россия).

13. Ииво Нисканен (Финляндия).

14. Дарио Колонья (Швейцария).

17. Шюр Рете (Норвегия).

20. Андрей Мельниченко (Россия).

21. Йоханнес Клебо (Норвегия).

39. Ермил Вокуев (Россия).

48. Илья Семиков (Россия).

59. Илья Порошкин (Россия).

67. Евгений Белов (Россия).

75. Алексей Червоткин (Россия).

Старт-лист женского спринта