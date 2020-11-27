Определились номера российских лыжников на спринт в Руке
Стали известны стартовые номера российских лыжников на спринтерские гонки первого этапа Кубка мира в финском Руке. Квалификация спринта классическим стилем начнётся в 12.30 по московскому времени.
Спринтерские финалы начнутся в 14.30. Гонки можно увидеть на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.
Старт-лист мужского спринта
- 1. Федерико Пеллегрино (Италия).
- 2. Иван Якимушкин (Россия).
- 5. Глеб Ретивых (Россия).
- 7. Эмиль Иверсен (Норвегия).
- 10. Александр Большунов (Россия).
- 13. Ииво Нисканен (Финляндия).
- 14. Дарио Колонья (Швейцария).
- 17. Шюр Рете (Норвегия).
- 20. Андрей Мельниченко (Россия).
- 21. Йоханнес Клебо (Норвегия).
- 39. Ермил Вокуев (Россия).
- 48. Илья Семиков (Россия).
- 59. Илья Порошкин (Россия).
- 67. Евгений Белов (Россия).
- 75. Алексей Червоткин (Россия).
Старт-лист женского спринта
- 2. Криста Пярмякоски (Финляндия).
- 7. Эбба Андерсон (Швеция).
- 9. Хайди Венг (Норвегия).
- 14. Анамария Лампич (Словения).
- 16. Наталья Непряева (Россия).
- 17. Линн Сван (Швеция).
- 21. Йонна Сундлинг (Швеция).
- 23. Тереза Йохауг (Норвегия).
- 29. Юлия Ступак (Россия).
- 34. Татьяна Сорина (Россия).
- 39. Христина Мацокина (Россия).
- 57. Алиса Жамбалова (Россия).
- 60. Екатерина Смирнова (Россия).
- 61. Яна Кирпиченко (Россия).