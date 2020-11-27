Стали известны пять участников 1/16 финала Лиги Европы
После завершения четвёртого тура Лиги Европы пять команд, которые гарантировали выход в 1/16 финала Лиги Европы. Участниками плей-офф стали "Рома", "Арсенал", "Лестер" и "Хоффенхайм".
Московский ЦСКА сохраняет шансы на выход из группы. "Армейцам" необходимо одержать две победы и ждать удачных исходов других матчей.
Участники 1/16 финала Лиги Европы
- Группа А: "Рома" (Италия).
- Группа В: "Арсенал" (Англия).
- Группа G: "Лестер" (Англия).
- Группа L: "Хоффенхайм" (Германия).
Претенденты на 1/16 финала Лиги Европы
- Группа А: "Янг Бойз" (Швейцария)/"Клуж" (Румыния).
- Группа В: "Рапид" (Австрия)/"Мольде" (Норвегия).
- Группа С: "Славия" (Чехия)/"Байер" (Германия), "Ницца" (Франция)/"Хапоэль" (Израиль).
- Группа D: "Рейнджерс" (Шотландия)/"Бенфика" (Португалия), "Лех" (Польша)/"Стандард" (Бельгия).
- Группа Е: "Гранада" (Испания)/ПСВ (Голландия)/ПАОК (Греция).
- Группа F: "Наполи" (Италия)/АЗ (Голландия)/"Реал Сосьедад" (Испания).
- Группа G: "Брага" (Португалия)/АЕК (Греция)/"Заря" (Украина).
- Группа Н: "Лилли" (Франция)/"Милан" (Италия)/"Спарта" (Чехия).
- Группа I: "Вильярреал" (Испания)/"Маккаби" (Израиль)/"Сивасспор" (Турция).
- Группа G: "Антверпен" (Бельгия)/"Тоттенхэм" (Англия)/ЛАСК (Австрия).
- Группа К: "Динамо" З (Хорватия)/"Фейеоорд" (Голландия)/"Вольфсберг" (Австрия)/ЦСКА (Россия).
- Группа L: "Црвена Звезда" (Сербия)/"Слован" (Чехия).