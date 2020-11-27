Стали известны пять участников 1/16 финала Лиги Европы

После завершения четвёртого тура Лиги Европы пять команд, которые гарантировали выход в 1/16 финала Лиги Европы. Участниками плей-офф стали "Рома", "Арсенал", "Лестер" и "Хоффенхайм".

Московский ЦСКА сохраняет шансы на выход из группы. "Армейцам" необходимо одержать две победы и ждать удачных исходов других матчей.

Участники 1/16 финала Лиги Европы

Группа А: "Рома" (Италия).

Группа В: "Арсенал" (Англия).

Группа G: "Лестер" (Англия).

Группа L: "Хоффенхайм" (Германия).

Претенденты на 1/16 финала Лиги Европы