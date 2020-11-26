Президент Аргентины посетил церемонию прощания с Марадоной

Президент Аргентины Альберто Фернандес побывал на церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной. Вместе с главой государства на мероприятие прибыла первая леди страны Фабиола Яньес, сообщает La Nacion.

Президент и его супруга прибыли в дворец "Каса Росада" на вертолёте. Доступ на церемонию для болельщиков был временно прекращён. Во время нахождения Фернандеса на церемонии присутствовали родственники футболиста.

Мероприятие началось в 12.00 мск и продлится 48 часов. Власти ожидают, что траурную процессию посетят более 1 млн человек.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти называют остановку сердца.