Бабикову не разрешают пересдать тест на коронавирус

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Антон Бабиков не может пересдать тест на коронавирус. Это не разрешают сделать представители организаторов и Международного союза биатлонистов (IBU).

Каминский отметил, что Бабиков перед поездкой в Контиолахти в течение восьми-девяти дней сдал четыре отрицательных теста на коронавирус.

"Сейчас один положительный получили, и не можем договориться о том, чтобы пересдать его", — приводит РИА "Новости" слова Каминского.

Тренер отметил, что ситуация с тестами не проработана IBU и оргкомитетом этапа в Контиолахти.

"Наверное, IBU неинтересно видеть сборную России здесь на этапе Кубка мира", — заявил Каминский.

Ранее сообщалось, что со сборной России сняли карантин. Вместе с тем участие в этапе 28-29 ноября не примут Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Они живут в одном номере.