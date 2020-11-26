Со сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти снят карантин. Команда сможет принять участие в старте сезона, сообщает пресс-служба СБР.
Вместе с тем команде не смогут помочь Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Они до стартов пока не допущены.
Ранее сообщалось, что Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, а команда находилась в номерах своего отеля на карантине.
Таким образом, в мужской сборной остались следующие биатлонисты:
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.