Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
На YouTube вышел фильм о пайщиках жилищного кооператива
Тамара Сёмина объяснила, почему Королёва простила Тарзана
Матчи чемпионата РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
Сидячий образ жизни: как снизить вред для здоровья?
Ирина Слуцкая получила серьезную травму
Светлана Светличная объяснила, что с ней произошло
Немецкий психотерапевт назвал фразы, провоцирующие развитие болезней
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"
УЕФА отстранил работника "Карабаха" за националистические призывы

Сборная России примет участие в Кубке мира без двух биатлонистов

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Со сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти снят карантин. Команда сможет принять участие в старте сезона, сообщает пресс-служба СБР.

Вместе с тем команде не смогут помочь Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Они до стартов пока не допущены. 

Ранее сообщалось, что Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, а команда находилась в номерах своего отеля на карантине.

Таким образом, в мужской сборной остались следующие биатлонисты:

  • Александр Логинов;
  • Матвей Елисеев;
  • Пётр Пащенко;
  • Эдуард Латыпов;
  • Семён Сучилов.
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Премьера оперы в пандемию - пир во время чумы или победа над вирусом?
УЕФА отстранил работника "Карабаха" за националистические призывы
Вскрылись подробности махинаций с недвижимостью вдовы Баталова
Россия пришла в Карабах навсегда
Сомнолог рассказала, как выбрать правильную мелодию будильника
Вратарь "Локомотива" вошёл в сборную тура Лиги чемпионов
Даня Милохин извинился за жестокий вандализм
Информационная гигиена: как спасти близких от вируса фейка
Лавров: мир рискует погрузиться в "киберхаос"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Наталия Красовская Информационная гигиена: как спасти близких от вируса фейка Наталия Красовская Олег Артюков Еще пять лет и... Россия покидает МКС? Олег Артюков Усам Оздемиров "ВЭБ.РФ" возглавит борьбу за процветание страны Усам Оздемиров
Комментарии
Еще пять лет и... Россия покидает МКС?
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Правозащитники просят у Запада защиты 
Правозащитники просят у Запада защиты 
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников