Сборная России примет участие в Кубке мира без двух биатлонистов

Со сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Контиолахти снят карантин. Команда сможет принять участие в старте сезона, сообщает пресс-служба СБР.

Вместе с тем команде не смогут помочь Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Они до стартов пока не допущены.

Ранее сообщалось, что Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, а команда находилась в номерах своего отеля на карантине.

Таким образом, в мужской сборной остались следующие биатлонисты: