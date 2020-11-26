УЕФА отстранил работника "Карабаха" за националистические призывы

УЕФА запретил руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову любую деятельность, связанную с футболом. Европейский союз попросил ФИФА распространить запрет на все страны, сообщает "СЭ".

Ибрагимов ранее на своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом "убивать армян". Работник "Карабаха" удалил свою запись, но всё равно получил временное отстранение.

Также "Карабах" заплатит штраф в размере 100 тыс. евро.