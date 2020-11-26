Газизов может уйти с поста гендиректора "Спартака"

"Спартак" в ближайшее время может покинуть генеральный директор Шамиль Газизов. Решение по позиции руководителя клуба будет принято после завершения первой части сезона, сообщает "Рейтинг букмекеров".

Ранее "Спартак" подтвердил, что Дмитрий Попов вернулся на пост спортивного директора клуба. Уход Газизова может быть связан с тем, что часть его функций возьмёт на себя Попов.

По сведениям "Чемпионата", в клубе недовольны летней трансферной кампанией "Спартака". В клуб в межсезонье пришли полузащитники Остон Урунов и Виктор Мозес, а также нападающий Александр Кокорин.