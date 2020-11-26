В сборной Франции нашли коронавирус, но на карантин не отправили

В составе сборных Франции и Румынии по биатлону найден коронавирус. Команды находятся в Контиолахти, где готовятся к первому этапу Кубка мира.

Власти Финляндии приняли решение не отправлять на карантин команду Франции, сообщает ТАСС.

Ранее коронавирус был выявлен в сборной России. Команда находится под изоляцией в номерах своего отеля. Положительный тест сдал биатлонист Антон Бабиков, а также два врача и массажист.

Кроме этих случаев, положительные тесты получили члены сборных Латвии и Молдавии.

Стартовый этап Кубка мира по биатлону запланирован с 28 по 29 ноября. Второй этап должен состояться с 3 по 6 декабря.